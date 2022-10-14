اتحاد خانيونس يحقق أول انتصاراته في الممتازة والشاطئ يواصل صحوته بالأولى

غزة/ وائل الحلبي:

حقق اتحاد خانيونس أول انتصاراته في الجولة السادسة من دوري الدرجة الممتازة أما الزوايدة، وفرض شباب خانيونس التعادل على مضيفه الصداقة، وواصل الشاطىء انتصاراته في نفس الجولة من الدرجة الأولى على حساب الأمل، ونجا الأمل بتعادل مثير أمام الجلاء.

الدوري الممتاز

إتحاد خان يونس(4) × (0) شباب الزوايدة

تمكن اتحاد خانيونس من كسر سلسلة التعادلات بفوز كبير على شباب الزوايدة بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خانيونس.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 8 نقاط متقدما للمركز الرابع بصفة مؤقتة، وتجمد رصيد الزوايدة عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

رباعية البرتقالي تناوب على تسجيلها عمر أبو عبيدة (20)، وحاتم نصار (27)، وباسل أبو بطنين (60)، ويوسف لولو (64).

الصداقة (1) × (1) شباب خان يونس

فرض شباب خانيونس التعادل على مضيفه الصداقة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

التعادل رفع رصيد شباب خانيونس إلى 6 نقاط في المركز السادس مؤقتا، وبقي الصداقة في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

تقدم الصداقة بالهدف الأول عن طريق ميسرة البواب (30) من ركلة جزاء، وانتظر شباب خانيونس حتى الوقت بدل من الضائع عن طريق إسلام أبو عبيدة (90+3).

دوري الدرجة الأولى

خدمات الشاطئ (2) × (1) الأمل

وفي افتتاح الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى، حافظ خدمات الشاطىء على صحوته وانتزع فوزه الثالث على التوالي من أمام الأمل، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب فلسطين.

البحرية قفز لصدارة الترتيب مؤقتا بهذا الفوز الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة، وتوقف رصيد الأمل عند 7 نقاط في المركز السابع.

سجل هدفي الشاطئ، أحمد أبو حسنين 32، وأنس أبو ستيتة (88) وسجل هدف الأمل سليم المغربي (55).

نماء (2) × (2) الجلاء

ونجا نماء من فخ الخسارة الثانية بتعادله المثير أمام الجلاء بهدفين لكل فريق، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

التعادل رفع رصيد نماء إلى 8 نقاط في المركز السادس وبقي الجلاء في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطتين.

الجلاء تقدم بهدفين عبر حمزة سلامة (14) ومحمود أبو عريبة (30)، وسجل هدفي نماء سعيد السباخي من ركلة جزاء (52) وعلي أبو حسنين (90+3).

دوري الدرجة الثانية

احتكم المغراقة واليرموك للتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيت لاهيا، في الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال،ليرفع اليرموك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث وتقدم المغراقة للمركز السادس برصيد 4 نقاط.

وفي فرع الوسطى والجنوب تعادل خدمات دير البلح مع خدمات المغازي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الدرة، ليرفع المغازي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، فيما رفع خدمات الدير إلى 5 نقاط في المركز السابع.