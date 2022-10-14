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ناصر الدين: نرفض وندين الاعتداء على مسيرة الخليل

14 أكتوبر 2022 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
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قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" هارون ناصر الدين إنّ اعتداء أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على المشاركين في مسيرة الخليل التي خرجت اليوم الجمعة نصرة للمقدسات، وتنديداً بإحراق المستوطنين للمصحف الشريف، خروجٌ على القيم الوطنية، واستخفافٌ بمشاعر أبناء شعبنا الغاضبة من الاحتلال وجرائمه وتدنيسه المسجدين الأقصى والإبراهيمي.

وأضاف ناصر الدين في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن قمع المسيرة في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال باغتيال واعتقال شبابنا في جنين ونابلس وكل مدن الضفة الغربية المحتلة؛ تساوق غير مقبول مع مخططات الاحتلال الرامية لتهويد المقدسات، ويُناقض واجب الانتصار للقضايا للكبرى وفي مقدمتها قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكد ناصر الدين أن تصاعد المقاومة بكل أشكالها في الضفة الغربية، هي عنوان عزّة وكرامة الشعب الفلسطيني البطل، لن تخمدها كل محاولات الإرهاب والتخويف ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا، والمستوطنون يعربدون ويعتدون على مقدساتنا وحرائرنا الطاهرات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الخليل #السلطة #اعتقال سياسي

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