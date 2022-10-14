فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الغرفة المشتركة" تدعو إلى تصعيد الغضب ومواصلة الرد على عدوان الاحتلال

ناصر الدين: نرفض وندين الاعتداء على مسيرة الخليل

دعوات لوقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين غدًا السبت برام الله

حماس تنعى الطبيب "أبو التين" وتدعو لتصعيد المقاومة

مختصون يدعون لتعزيز إجراءات الرقابة على المصاعد

أبو مرزوق يطالب برفض الإملاءات الصهيونية والأمريكية لإنجاح اتفاق الجزائر

مشير المصري: الأقصى صاعق التفجير الذي من أجله ينتفض شعبنا

أجهزة السلطة تعتدي على مسيرة في الخليل نصرة للأقصى

جماهير حاشدة تشيّع جثمان الشهيد متين ضبايا في جنين

40 ألفًا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

20 يومًا على إضرابهم

دعوات لوقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين غدًا السبت برام الله

14 أكتوبر 2022 . الساعة 17:01 بتوقيت القدس
...

دعا أهالي المعتقلين السياسيين في رام الله للمشاركة في الوقفة الأسبوعية للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، غدًا السبت وسط رام الله.

وأكد الأهالي أن الوقفة تأتي للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المضربين عن الطعام لليوم الـ20 على التوالي، في ظروف اعتقال سيئة.

وأوضحوا أن الوقفة ستكون غدًا السبت 15 أكتوبر، الساعة الخامسة عصرًا، على دوار المنارة وسط رام الله.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، اعتقال المواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، بينهم طلاب جامعات وأسرى محررون.

يذكر أن خمسة مواطنين معتقلين على خلفية ما تعرف بقضية “منجرة بيتونيا”، وهم أحمد هريش وأحمد خصيب وجهاد وهدان وقسام حمايل ومنذر رحيب، وجميعهم أسرى محررون.

وشهد شهر أيلول/ سبتمبر الماضي تصاعدا في انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية بحق المواطنين، ولا سيما الأسرى المحررين في الضفة العربية.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين (296) انتهاكاً، كان أبرزها جريمة إعدام المواطن فراس يعيش (57 عاما) في نابلس بدم بارد فجر يوم الثلاثاء 20/9/2022، الذي أصيب في رأسه بعدما أطلقت عناصر أمن السلطة رصاصها تجاه المواطنين الذي خرجوا للتنديد بقيام الأجهزة الأمنية باعتقال المطارد للاحتلال مصعب اشتية في مدينة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#رام الله #السلطة #اعتقال سياسي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة