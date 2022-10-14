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حماس تنعى الطبيب "أبو التين" وتدعو لتصعيد المقاومة

14 أكتوبر 2022 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
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زفّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى العلياء، اليوم الجمعة شهيد فلسطين الطبيب/ عبد الله الأحمد العبسي (أبو التين) (42 عامًا) من مدينة جنين، رئيس وحدة الإجازة والترخيص بوزارة الصحة، الذي ارتقى اليوم متأثراً بجراح إصابته برصاص قنّاص إسرائيلي أمام مستشفى جنين الحكومي، خلال اقتحام الاحتلال للمدينة.

وقالت الحركة في بيان نعي الشهيد، "إننا إذ نعزي ذوي الشهيد ومحبيه، لنؤكد للعدو أنّ ارتقاء الشهداء لا يزيد شعبنا إلا عزماً على الاستمرار في طريق التحرير والعودة".

ودعت حماس، إلى تصعيد المقاومة بكل أشكالها، وتوسيع بقعتها حتى لا يهنأ الاحتلال فوق شبر من أرضنا، فشعبنا التوّاق للحرية والكرامة يستحق أن نقدم لأجله الغالي والنفيس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #المقاومة

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