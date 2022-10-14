فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مشير المصري: الأقصى صاعق التفجير الذي من أجله ينتفض شعبنا

أجهزة السلطة تعتدي على مسيرة في الخليل نصرة للأقصى

جماهير حاشدة تشيّع جثمان الشهيد متين ضبايا في جنين

40 ألفًا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

استشهاد الطبيب عبد الله الأحمد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

"حراك المعلمين" يستعد لخطوات تصعيدية للمطالبة بحقوقهم

كيف نتناول المعكرونة من دون اكتساب الوزن؟

حماس: دماء شهدائنا ستكون وقوداً لانتفاضة متجدّدة ضدّ إرهاب الاحتلال

مهندسون يبتكرون ذراعًا اصطناعية ثنائية الاستخدام

ما بعد الهدم القسري.. تشتُّت الأسر مأساة تعيشها العائلات المقدسية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مشير المصري: الأقصى صاعق التفجير الذي من أجله ينتفض شعبنا

14 أكتوبر 2022 . الساعة 14:26 بتوقيت القدس
...

قال النائب، والقيادي في حركة حماس مشير المصري، إن المسجد الأقصى هو صاعق التفجير الذي من أجله انتفض شعبنا على مدار التاريخ.

وأكد المصري خلال مسيرة حاشدة نصرة للقدس والأقصى في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، "نقف هنا في رسالة غضب للاحتلال الإسرائيلي بأن أشلائنا جميعا جسور للوصول للأقصى".

وأضاف المصري أن ضفة العياش وطوالبة تُدخل الاحتلال في منعطف جديد عنوانه أن الكفاح المسلح هو خيار شعب بأكمله، والوصول إلى قلب نابلس يعني الموت الزؤام للاحتلال وجنوده.

وأشار إلى أن الضفة المحتلة، هي ضفة حية ومحاولات تدجين العقول تبوء بالفشل أمام صحوة شباب يحملون ويتنافسون في ميادين المقاومة، الذين يعتبرون أن الكفاح المسلح هو خيار شعب بأكمله، والخيار الاستراتيجي لتحرير أرضنا وترابنا.

ووجه الرسالة إلى كل من يقف في وجه المقاومة، بأنه يقف في الخندق الخطأ ، داعيا قيادة السلطة لنفض يدها من التنسيق الأمني والكف عن ملاحقة المقاومة واعتقال عناصرها، وآخرهم مصعب اشتية، وأنه آن الأوان للسلطة أن تلتحم مع الشعب في مقاومة قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال

وشدد على أن غزة التي دشنت معركة سيف القدس، تقول بأن سيفنا ما زال مشرعا.

photo_2022-10-14_13-35-08.jpg
photo_2022-10-14_13-35-08 (2).jpg
photo_2022-10-14_13-35-09.jpg
WhatsApp Image 2022-10-14 at 2.23.09 PM (1).jpeg
WhatsApp Image 2022-10-14 at 2.23.09 PM.jpeg
 

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الأقصى #حماس #المصري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة