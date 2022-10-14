مشير المصري: الأقصى صاعق التفجير الذي من أجله ينتفض شعبنا

قال النائب، والقيادي في حركة حماس مشير المصري، إن المسجد الأقصى هو صاعق التفجير الذي من أجله انتفض شعبنا على مدار التاريخ.

وأكد المصري خلال مسيرة حاشدة نصرة للقدس والأقصى في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، "نقف هنا في رسالة غضب للاحتلال الإسرائيلي بأن أشلائنا جميعا جسور للوصول للأقصى".

وأضاف المصري أن ضفة العياش وطوالبة تُدخل الاحتلال في منعطف جديد عنوانه أن الكفاح المسلح هو خيار شعب بأكمله، والوصول إلى قلب نابلس يعني الموت الزؤام للاحتلال وجنوده.

وأشار إلى أن الضفة المحتلة، هي ضفة حية ومحاولات تدجين العقول تبوء بالفشل أمام صحوة شباب يحملون ويتنافسون في ميادين المقاومة، الذين يعتبرون أن الكفاح المسلح هو خيار شعب بأكمله، والخيار الاستراتيجي لتحرير أرضنا وترابنا.

ووجه الرسالة إلى كل من يقف في وجه المقاومة، بأنه يقف في الخندق الخطأ ، داعيا قيادة السلطة لنفض يدها من التنسيق الأمني والكف عن ملاحقة المقاومة واعتقال عناصرها، وآخرهم مصعب اشتية، وأنه آن الأوان للسلطة أن تلتحم مع الشعب في مقاومة قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال

وشدد على أن غزة التي دشنت معركة سيف القدس، تقول بأن سيفنا ما زال مشرعا.











