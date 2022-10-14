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بالفيديو أجهزة السلطة تعتدي على مسيرة في الخليل نصرة للأقصى

14 أكتوبر 2022 . الساعة 14:18 بتوقيت القدس
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 اعتدت أجهزة أمن السلطة ظهر اليوم الجمعة على مسيرة جماهيرية خرجت في مدينة الخليل نصرة للمسجد الأقصى وتنديداً بحرق المستوطنين نسخاً من القرآن الكريم.

 وانطلقت المسيرة التي دعت لها حركة حماس بعد صلاة الجمعة من مسجد الحسين بن علي في الخليل، حيث اعترضتها قوة كبيرة من أجهزة أمن السلطة.

 وأفادت مصادر محلية باعتقال عدد من المشاركين في المسيرة، إلى جانب إطلاق قنابل الغاز صوب المواطنين لتفريقهم.

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين ورايات حركة حماس، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال والمطالبة بلجم المستوطنين.

ونظمت المسيرة بدعوة من حركة حماس تنديداً بحرق المستوطنين نسخاً من القرآن الكريم، وتدنيس المسجد الإبراهيمي، والهجمة على المسجد الأقصى.

 وفي سياق متصل دعا الحراك الشبابي، في مدينتي رام الله والبيرة للنفير العام، اليوم الجمعة، دعما لأبطالنا المقاومين، ونصرة للمسجد الأقصى المبارك.

وأشادت حركة حماس، بالهبّة المقدسية المباركة في وجه الاحتلال الصهيوني، داعية شعبنا وأمتنا للحشد والنفير رفضاً لعدوانه ولكل ممارساته الإرهابية بحق القدس وأهلها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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