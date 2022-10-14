القانوع: اشتباكات جنين امتداد لثورة شعبنا ومعركته المفتوحة مع الاحتلال

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن ملحمة بطولية جديدة تخوضها جنين وأبطالها الثائرين لصد اقتحام الغزاة المحتلين والدفاع عن شعبنا ومقدساته.

وأكد القانوع في تصريح صحفي؛ أن الاحتلال يفشل في كل مرة من تحقيق أهدافه لتظل جنين وأبطالها الميامين صخرة تتحطم عليها أحلام الاحتلال ومطامعهم بقتل روح المقاومة فيها

وتابع، "الاشتباكات الدائرة في مخيم جنين هي امتداد لثورة شعبنا ومعركته المفتوحة مع الاحتلال في نابلس وشعفاط والقدس ورام الله وكل أرجاء الضفة والتي لن تتوقف إلا بدحره عن أرضنا

ونعى الناطق باسم حماس، الشهداء الأبطال الذين ارتقوا خلال الاشتباكات مع قوات الاحتلال ونترحم على أرواحهم الطيبة وستظل دماؤهم وقوداً لثورة شعبنا ونبراساً يضيء الطريق لكل الثائرين".

المصدر / فلسطين أون لاين