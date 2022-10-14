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واشتباكات مسلحة مع المقاومين

محدث شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم جنين

14 أكتوبر 2022 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة، ارتقاء شهيد إصابة 6 آخرين أحدهم بجراح خطيرة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وأفادت مصادر طبية بإصابة الطبيب عبدالله أبو تين برصاص قناص إسرائيلي خلال عمله بمستشفى جنين، وتُري الطواقم الطبية عمليات إنعاش لقلبه، فيما أعلنت ارتقاء الشاب متين ضبايا أحد المقاومين بالمخيم.

واستهدفت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف خلال محاولتها الوصول للمصابين في المخيم، ما أدى لإصابة مسعفين اثنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال داخل المخيم، وتمكن المقاومون من تفجير عبوة محلية الصنع بإحدى مركبات الاحتلال وإعطابها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #جنين

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