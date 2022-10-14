شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة، ارتقاء شهيدين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وأفادت الوزارة أن الشهيدين وصلا إلى مستشفى جنين الحكومي من داخل المخيم.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الطبيب عبدالله ابو تين برصاص قناص إسرائيلي خلال عمله بمستشفى جنين، والشاب متين ضبايا أحد المقاومين بالمخيم.

وأكدت المصادر، أن الطبيب عبد الله، كان على رأس عمله وطالته رصاصة قناص داخل المستشفى

واستهدفت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف خلال محاولتها الوصول للمصابين في المخيم، ما أدى لإصابة مسعفين اثنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال داخل المخيم، وتمكن المقاومون من تفجير عبوة محلية الصنع بإحدى مركبات الاحتلال وإعطابها.

يتبع ...

المصدر / فلسطين أون لاين