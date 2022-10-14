استشهاد الأسير الجريح محمد تركمان من جنين

أفادت مصادر عائلية، فجر الجمعة، باستشهاد الأسير الجريح محمد ماهر تركمان (غوادرة) من مخيم جنين، متأثراً بجروحه الخطيرة إثر إصابته بحروق بالغة لحظة اعتقاله، بعد تنفيذه عملية الأغوار البطولية قبل نحو شهر.

وكان الشهيد غوادرة خضع لعملية جراحية بترت خلالها يده اليسرى، في مستشفى "تل هشومير" الصهيوني، إثر معاناته من حروق شديدة وعميقة بنسبة 90% في جسده.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشهيد تركمان، إلى جانب ابن عمه المعتقل الجريح أحمد في الأغوار الشمالية، بعدما نفّذوا عملية مسلّحة في الأغوار أطلقوا خلالها النار على حافلة تُقلّ جنوداً صهاينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين بعد اشتعال النار بمركبتهما في سهل عاطوف بالأغوار. وهما مصابان بحروق بالغة. ولم تفصح عن وضعهما الصحي.

وأعلنت وزارة الأسرى بغزة استشهاد الأسير الجريح محمد ماهر تركمان "غوادرة" من مخيم جنين أحد منفذي عملية الأغوار والمعتقل منذ نحو شهر.

وقالت الوزارة إن الاحتلال نفذ عملية إعدام حقيقية بحق الأسير الشهيد غوادرة، وندعو لفتح تحقيق دولي في ملابسات استشهاده.

وباستشهاد الأسير غوادرة يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى231 شهيداً منهم نحو 80 اسيراً استشهدوا بسبب سياسة الإهمال الطبي الممنهجة.

المصدر / فلسطين أون لاين