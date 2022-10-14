لاعب برشلونة يحدد مفتاح الفوز بـ "كلاسيكو" الدوري

شدد مدافع فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم إريك جارسيا على أن فريقه مطالب بتغيير موقفه الآن بعد التعادل أمام إنتر ميلان الإيطالي بثلاثية لمثلها، والاقتراب من توديع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

ويستعد برشلونة لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد في "الكلاسيكو" المقرر له الأحد المقبل على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال جارسيا في تصريحاته لقناة برشلونة مساء الخميس: "لعبنا مباراة مثالية أمام إنتر، لكن الآن علينا تغيير موقفنا.. نحن المتصدرون في الليجا، ولدينا سلسلة (محلية) جيدة".

وأضاف: "لقد كنا أقوياء في الدفاع، ونتحمل المخاطر التي حدثت بالمباراة، لكن علينا الاستمرار على هذا المنوال".

وتابع: "سيكون علينا الانتباه لهجمات ريال مدريد المرتدة، مفتاح المباراة هو السيطرة على الكرة، ومعرفة كيفية الدفاع عن أنفسنا بشكل جيد، وإثبات جودتنا، وأن نظهر شخصيتنا".

المصدر / وكالات