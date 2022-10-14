ميزة جديدة من واتساب.. تضيف 1024 إلى الدردشة

يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة يمكنها السماح للمستخدم بإضافة ما يصل إلى 1024 من الأصدقاء في دردشة جماعية واحدة.

والميزة الجديدة قيد الاختبار من قبل واتساب على عدد محدود من مستخدمي التطبيق، الذين يختبرون الحد الأقصى للمجموعة من 512 إلى 1024 مشاركاً في المحادثة، وفق صحيفة "الاقتصادية".

ففي السابق، كان بإمكانك إضافة 256 شخصاً فقط للدردشة الجماعية الواحدة على واتساب. لكن مع زيادة عدد مستخدمي التطبيق، رأى واتساب أن هذا العدد غير كاف بين المستخدمين. ولهذا تم زيادة عدد المشاركين في المحادثات الجماعية من 256 إلى 512 مستخدماً.

غير أنه يبدو أيضاً أن هذا الرقم لم يعد كافياً، ولهذا يعتزم واتساب زيادة العدد إلى 1024 مستخدماً قريباً.

وكانت عديد من الشركات حتى المستخدمين الذين لديهم آلاف الأصدقاء بحاجة إلى إجراء محادثات جماعية متعددة، لأنهم لا يستطيعون إجراء دردشة واحدة بسبب العدد المحدود. إلا أنه يبدو أن كل هذا سيتغير خلال الفترة المقبلة.

ميزات جديدة لأدمنز

كذلك عمل واتساب على ميزات جديدة لأدمنز أو مشرفي المجموعة حتى يتمكنوا من إدارة مجموعات الدردشة بشكل سهل وسلس. وتشمل الميزات الجديدة المقبلة إنشاء قائمة بالأعضاء الذين يرغبون في الانضمام للمجموعة، كما يمكن للأدمن اختيار من يمكنه إضافة مستخدمين جدد للغروب.

يذكر أن تطبيق واتساب المملوك لـ"فيسبوك" (ميتا حالياً) هو المتربع حالياً على عرش أفضل تطبيقات التراسل الفوري، مع قاعدة مستخدمين تجاوزت ملياري شخص حول العالم.

فيما لا يوجد موعد محدد لإطلاق ميزة زيادة عدد مستخدمي المجموعة إلى 1024 شخصاً.

المصدر / وكالات