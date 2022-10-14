وداعاً للخرف .. و العنب هو السبب !! دراسة تكشف

لا شك أن للعنب فوائد عديدة ومتنوعة لصحة الإنسان.

فقد توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول العنب يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالخرف. وتم تضمين هذا الاكتشاف، الذي جاء كجزء من سلسلة من الدراسات المنشورة في مجلة Foods، في قائمة واسعة من الآثار الإيجابية التي يمكن أن تحدثها هذه الفاكهة على الصحة.

مضادات الأكسدة

ووفقاً لباحثي جامعة ويسترن نيو إنغلاند، يعتبر العنب مفيداً بشكل خاص لأولئك الذين يتبعون نظاماً غذائياً غربياً غنياً بالدهون، حيث من المعروف أن هذه الفاكهة غنية بمركبات كيماوية (طبيعية) تعزز بكتيريا الأمعاء الصحية وتخفض نسبة الكوليسترول.

كما يحتوي العنب أيضاً على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المعروفة بتحسين الصحة والوقاية من الأمراض والسرطان، بحسب صحيفة Independent البريطانية.

إذ أن مضادات الأكسدة تحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة سواء داخل الجسم - الالتهابات، على سبيل المثال - أو خارج الجسم ، مثل التلوث أو الأشعة فوق البنفسجية أو دخان السجائر.

أمراض الكبد

والآن، وجد فريق الباحثين أن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب يمكن أن تحمي الدماغ من الإصابة بالخرف عن طريق تحسين وظيفة العصبونات أو الخلايا العصبية.

إلى ذلك كشفت دراسة ثانية أجراها الباحثون أن تناول العنب يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية - وهي حالة ناجمة عن تخزين الدهون الزائدة في الكبد - وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع بخمس سنوات إضافية.

يشار إلى أنه بسبب عادات الأكل غير الصحية، تعد هذه الحالة مشكلة صحية متنامية في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أنها نادراً ما تكون مميتة، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى فشل الكبد أو سرطان الكبد إذا تُركت دون علاج.

فيما وجدت الدراسة الثالثة للفريق أن العنب يحرق أيضاً السعرات الحرارية أثناء هضمه، مما يساعد بدوره على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

المصدر / وكالات