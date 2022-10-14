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القانوع: مقاومة شعبنا تتمدد وتتوسع وغضب الأقصى سينفجر في وجه الاحتلال

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القانوع: مقاومة شعبنا تتمدد وتتوسع وغضب الأقصى سينفجر في وجه الاحتلال

14 أكتوبر 2022 . الساعة 03:05 بتوقيت القدس
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عبد اللطيف القانوع

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن تحشييد الاحتلال والدفع بقواته وشرطته لمدينة القدس لتشكيل حماية للمستوطنين باقتحام الأقصى المبارك والعدوان على شعبنا لن يغير من الواقع شيئاً ولن ينجح الاحتلال في بسط سيادته على الأقصى بقوة الجيش والنار.

وأكد القانوع في تصريح صحفي، أن العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني وحصار شعفاط ونابلس والدفع بقوات الاحتلال تجاه القدس يأتي بعد فشل الاحتلال في وقف تمدد المقاومة والحد من ضرباتها وعملياتها.

وأردف أن مقاومة شعبنا تتمدد وتتوسع، وغضب الأقصى سينفجر في وجه الاحتلال رداً على جرائمه وعدوانه المتواصل على أهلنا في شعفاط ونابلس والقدس وجنين.

 وتابع القانوع، نحيي المقاومين والثائرين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، الذين يتصدون للاحتلال ويلاحقون جيشه ومستوطنيه بحجارتهم وطلقاتهم النارية ويوقعون فيهم الخسائر والإصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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