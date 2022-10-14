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نجاح أول عملية زراعة أمعاء في العالم لطفلة إسبانية

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نجاح أول عملية زراعة أمعاء في العالم لطفلة إسبانية

14 أكتوبر 2022 . الساعة 02:56 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

قال مستشفى لاباث في مدريد، يوم الثلاثاء الماضي، إن طفلة إسبانية يزيد عمرها قليلا عن عام خضعت لأول عملية ناجحة في العالم لزراعة أمعاء من متبرع توفي بسبب قصور في القلب.

وأضاف المستشفى في بيان أن "الطفلة خرجت الآن وهي في حالة ممتازة في المنزل مع والديها".

وإسبانيا واحدة من الدول البارزة على مستوى العالم في عمليات زراعة الأعضاء، حيث جرت أكثر من 102 عملية لكل مليون نسمة في عام 2021، وهو معدل لم تتجاوزه إلا الولايات المتحدة، وفق بيانات وزارة الصحة الإسبانية.

وتم تشخيص إصابة الرضيعة، إيما، بفشل معوي حين كان عمرها شهرا واحدا فحسب لأن أمعاءها كانت قصيرة جدا، وتدهورت صحتها بسرعة حتى خضعت لعملية زرع لأحشاء متعددة.

وبخلاف الأمعاء، حصلت إيما أيضا على كبد ومعدة وطحال وبنكرياس.

وقالت والدتها للصحافيين قبل أن تشكر أسرة المتبرع والأطباء "الخبر السار هو أن الحياة تستمر وأن إيما شجاعة للغاية وتثبت كل يوم أنها تريد الاستمرار في العيش". وقالت إن إيما تبلغ الآن من العمر 17 شهرا.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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