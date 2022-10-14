6 مباريات في الدوري الغزي اليوم الجمعة

غزة/وائل الحلبي:

تنطلق منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري بدرجات الممتازة والأولى والثانية، حيث تقام ستة مباريات في مختلف الدرجات اليوم الجمعة.

الدوري الممتاز

اتحاد خانيونس x شباب الزوايدة

على ملعب خانيونس البلدي يستقبل اتحاد خانيونس ضيفه الزوايدة، وعين كل منهما على تحقيق الفوز والخروج من دوامة النتائج السلبية.

اتحاد خانيونس يملك في رصيده 5 نقاط من خمسة تعادلات، ويبقى الفريق الوحيد الذي لم يلتقى الخسارة ولم يحقق الفوز منذ انطلاق البطولة، ويأمل في تحسين نتائجه من خلال الفوز على الزوايدة، الذي يسعى هو الأخر لتحقيق أول انتصار له والعودة بمفاجأة مدوية من أمام البرتقالي بعد توقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

الصداقة x شباب خانيونس

ستكون مهمة الصداقة وشباب خانيونس صعبة على الفريقين في المباراة التي تجمعهما على ملعب اليرموك، ويسعى فيها كل فريق لتصحيح مساره في الدوري.

الصداقة يحتل المركز الثاني عشر والأخير برصيد 3 نقاط يريد تحقيق الصحوة القوية والفوز على النشامى، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الضيوف من أجل الخروج من اللقاء بنتيجة مرضية لجماهيره، بعدما توقف رصيده عند 5 نقاط في المركز الثامن بعد الخسارة من الهلال.

دوري الدرجة الأولى

خدمات الشاطئ x الأمل

يتطلع الشاطئ لتحقيق فوزه الثالث تواليا على الأمل، في المباراة التي تجري بينهما على ملعب فلسطين.

البحرية نجح في تصحيح مساره بالجولتين الماضيتين ويريد مواصلة المشوار بفوز جديد يعزز من حظوظه في مقدمة الترتيب، بعدما أصبح يتواجد في المركز الخامس برصيد 8 نقاط، على الجانب الأخر يدخل الأمل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على بيت حانون الأهلي في الأسبوع الماضي ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع.

نماء x الجلاء

يريد نماء أن يعوض خسارته المدوية في الأسبوع الماضي من خلال الفوز على ضيفه الجلاء، في لقاء يجمعهما على ملعب بيت حانون.

نماء الذي خسر في الأسبوع الماضي من أهلي غزة بخمسة أهداف مقابل اثنين، توقف رصيده عند 7 نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف عن الأمل، ويأمل في أن يحقق صحوة قوية أمام الجلاء الذي نجح في الجولة الماضية بإيقاف نتائجه السلبية والخروج بأول نقطة في رصيده بعد التعادل مع الأقصى.

دوري الدرجة الثانية

على ملعب الدرة يسعى خدمات المغازي للانفراد بصدارة مجموعة الوسطى والجنوب في مباراته أمام مضيفه خدمات دير البلح الذي يريد الحفاظ على صحوته بعد فوزه على القادسية الأسبوع الماضي.

وفي منافسات مجموعة غزة والشمال يلتقي المغراقة واليرموك في مباراة تجمع الفريقين على ملعب بيت لاهيا.

المصدر / فلسطين أون لاين