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الرئيس اللبناني يعلن الموافقة على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود

13 أكتوبر 2022 . الساعة 22:00 بتوقيت القدس
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أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون موافقة لبنان على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقال الرئيس عون، في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، مساء اليوم الخميس، إن "هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة".

وشكر الرئيس عون "كل من وقف إلى جانب لبنان في هذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط، وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية، وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض."

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#لبنان #الاحتلال #الحدود البحرية #ترسيم الحدود

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