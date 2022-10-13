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عبد اللطيف رشيد رئيسًا لجمهورية العراق

13 أكتوبر 2022 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
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صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على اختيار عبد اللطيف رشيد رئيسًا للجمهورية بعد جولة تصويت ثانية.

وانتخب رشيد بأصوات 162 نائبًا، مقابل 99 صوتًا لمنافسه الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، فيما اعتُبرت 8 أوراق باطلة.

وأدى الرئيس العراقي الجديد اليمين الدستورية قبل أن يرفع مجلس النواب جلسته بعد انتخاب رشيد.

ويُعتبر رشيد الرئيس العاشر للعراق.

وقال برهم صالح الرئيس المنتهية ولايته تعليقًا على انتخاب رشيد رئيسًا للعراق " تشرّفت بموقعي رئيسًا لجمهورية العراق، والتزمت بإصرار في المضي تحت سقف الوطنية مسارًا لمهامي ودعم مسار الإصلاح في سبيل بلد مُقتدر خادم لمواطنيه، وسأبقى ملتزمًا بهذه المبادئ".

وتابع "‏بمودة واحترام أُهنّئ رئيس الجمهورية المنتخب السيد عبد اللطيف رشيد متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهام عمله".

المصدر / وكالات
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#العراق #مجلس النواب العراقي #عبد اللطيف رشيد

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