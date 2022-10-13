الفصائل توقع على "إعلان الجزائر" للمصالحة

وقعت الفصائل الفلسطينية، مساء الخميس، وثيقة "إعلان الجزائر" للمصالحة، في ختام أعمال مؤتمر "لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

جاء ذلك خلال حفل في العاصمة الجزائر بمشاركة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي وصف فيه هذه اللحظة بـ "التاريخية".

نص "إعلان الجزائر"، المكون من 9 بنود.

بدوره شكر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون كل "المسؤولين الفلسطينيين الذين لبوا رغبة الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس والشتات".

وأضاف تبون في كلمة مقتضبة: "أتمنى عن قريب أن نرى قيام دولة فلسطين المستقلة كاملة الأركان في حدود عام 67 وعاصمتها القدس".

ونوه تبون أنه "منذ أربعين سنة وفي نفس القاعة وتحت نفس السقف أعلن من طرف ياسر عرفات قيام دولة فلسطينية، والتي مضت بنكسات ومشاكل ومؤامرات، واليوم هو يوم تاريخي، ورجعت المياه إلى مجاريها".

وانطلقت في الجزائر، الثلاثاء اجتماع الحوار الفلسطيني الشامل للمصالحة، بمشاركة 14 فصيلا.

المصدر / فلسطين أون لاين