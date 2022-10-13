العثور على جثة متحللة لمواطن من أم الفحم في جنين

عُثر في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، على جثة متحللة، فيما باشرت النيابة والشرطة التحقيق والتحري في ملابسات الحادثة.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أنه وبناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول العثور على جثة متحللة على الفور تحركت قوة من الشرطة والنيابة العامة والطيب العدلي للمكان وعند وصولها تبين وجود جثة متحللة وعثر بجانبها على هوية لمواطن من أم الفحم بالداخل فقدت أثاره منذ 4 شهور.

وأكد بأن النيابة العامة وفريق الأدلة الجنائية باشروا إجراءات الكشف والمعاينة على الجثة ومكان العثور عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين