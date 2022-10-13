ترتيبات خاصة لقمة الشجاعية وشباب رفح.. طالع التفاصيل

غزة/وائل الحلبي:

يضع اتحاد كرة القدم اهتمام كبير في الخروج بمباراة القمة التي تجمع الشجاعية وشباب رفح على ملعب اليرموك يوم الأحد القادم إلى بر الأمان، والحفاظ على سيرها بدون أي معيقات تؤثر على اللقاء أو الجماهير التي ستتواجد في مدرجات الفريقين.

اتحاد كرة القدم يعتزم لعقد اجتماع بحضور الشرطة ورابطة جماهير الشجاعية وشباب رفح، في مقره صباح السبت لترتيب كافة الأمور المتعلقة بدخول الجماهير والالتزام بالتعليمات للحفاظ على سلامة جميع المشجعين.

ويمثل الاجتماع خطوة في اطار العديد من الترتيبات التي وضعها الاتحاد بالتعاون مع جهاز الشرطة الفلسطينية لتأمين اللقاء، والذي عادة ما يحظى بحضور جماهيري كبير من جانب الطرفين.

وعلى صعيد الترتيبات الأمنية أنهت الشرطة كافة الأمور المتعلقة بتأمين المباراة، حيث سيشهد اللقاء تواجد كبير لعناصر الشرطة بالإضافة للأجهزة المعاون للشرطة التي ستكون موجودة لتفادي حدوث أي مشاكل قد تعيق المباراة.

ووضعت الشرطة خطة كاملة للخروج بالمباراة إلى بر الأمان وتسهيل عملية دخول وخروج الفريقين والجماهير من الملعب، فيما خصصت بوابة لدخول الصحفيين حيث سيسمح لهم بالدخول من البوابة الجانبية للمدخل الرئيسي للملعب من الاتجاه الجنوبي المقابل للمحكمة الشرعية.