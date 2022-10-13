"الإسلامية" تُخرّج دفعة جديدة من طلبة كلية الهندسة

احتفلت الجامعة الإسلامية بغزة ضمن احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين الذي أطلقت عليه اسم "أفواج الأصالة والتميز" بتخريج كوكبة جديدة من طلبة كلية الهندسة في قسمي: الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، من العام الدراسي 2021/2022م.

وقد حضر حفل التخريج الذي أُقيم في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة الأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة الإسلامية، والأستاذ الدكتور عليان عبد الله الحولي- نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور خليل محمود الأسطل –عميد كلية الهندسة، وأعضاء من مجلسي الأمناء والجامعة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية الهندسة، وعدد كبير من المهندسين والعاملين في القطاع الهندسي، والشخصيات الاعتبارية، ولفيف من أصحاب الشركات والمؤسسات الهندسة، والخريجين والخريجات، وذووهم.

وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية الهندسة، هنأ الأستاذ الدكتور فرحات أسرة كلية الهندسة بحصولها على اعتماد لمسارات جديدة ضمن برنامج الهندسة المعمارية، وهي: تصميم داخلي، تكنولوجيا مباني، تخطيط عمراني، مشيرًا إلى حرص الجامعة على افتتاح التخصصات الجديدة والنوعية التي تحاكي متطلبات العصر وسوق العمل.

وأبدى الأستاذ الدكتور فرحات إعجابه بمستوى المشاريع التي يقدمها طلبة كلية الهندسة الهادفة إلى تحقيق التنمية والتطوير في المجتمع، وشدد على نوعية تلك المشاريع والأبحاث العلمية التي باتت محط تقدير من المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وأكد الأستاذ الدكتور فرحات أن الجوائز القيمة التي حصلت عليها كلية الهندسة من خلال أساتذتها وطلبتها عززت من الرصيد العلمي والبحثي للجامعة الإسلامية على المستوى الوطني والدولي.

ولفت الأستاذ الدكتور فرحات إلى أنّ الجامعة فتحت آفاق التواصل مع الجامعات الخارجية من خلال برامج التبادل الأكاديمي والطلابي، والتي لها الأثر الإيجابي في تعزيز الحصيلة العلمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وفي الكلمة التي -ألقتها نيابة عن خريجي وخريجات كلية الهندسة- عبرت الخريجة إيثار شكري الطويل شكرها وامتنانها وخريجي وخريجات الفوج الحادي والأربعين للجامعة الإسلامية؛ لدورها في تعزيز وصقل مهاراتهم وقدراتهم من خلال دمجهم في البيئة الجامعية ومؤسسات وشركات القطاع الهندسي في المجتمع الفلسطيني، وثمنت الخريجة الطويل على دور الأهالي في حثهم الدائم لهم على اكتساب العلوم النافعة، والتمسك بمقومات النجاح والتفوق.

وقد طلب الدكتور الأسطل، من رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.

المصدر / فلسطين أون لاين