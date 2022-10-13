كم سيتقاضى أبو عبيد ووشاح شهريًّا بعد انتقالهما لمركز بلاطة ؟

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشفت مصادر مُطلعة النقاب، عن قيمة الراتب الشهري الذي سيتقاضاه اللاعبان أحمد أبو عبيد وعبد الرحمن وشاح، اللذان التحقا بفريق مركز شباب بلاطة، أحد أندية دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت المصادر، أنّ أبو عبيد سيحصل على راتب شهري بقيمة 2000 دولار، بينما تم الاتفاق مع وشاح على منحه مبلغ 1500 دولار راتبًا شهريًّا، بينما سيتكفل بلاطة بالمبلغ المالي الذي سيتم دفعه لنادي غزة الرياضي مقابل الموافقة على انتقال اللاعب أبو عبيد.

ووصل أبو عبيد ووشاح مدينة نابلس أمس، للّحاق بفريق مركز شباب بلاطة، حيث انتظم اللاعبان في تدريبات الجدعان اليوم، تمهيدًا للظهور مع الفريق في المباريات القادمة.

وطلب نادي غزة الرياضي مبلغ 25 ألف دولار مقابل منح اللاعب أبو عبيد كتاب الاستغناء، وتُجرَى مفاوضات بين الناديين لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد فقط.