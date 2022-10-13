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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل ونابلس

13 أكتوبر 2022 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الخليل ونابلس.

واندلعت المواجهات خلال تشييع الشهيد أسامة عدوي، على مدخل مخيم العروب في الخليل.

وأصيب العشرات بحالات اختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين.

وفي بلدة بيت أمر، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة، قنابل الغاز بكثافة صوب منازل المواطنين؛ أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي نابلس، أصيب العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وسط بلدة حوارة جنوب المدينة.

واعتدت مجموعة من المستوطنين بالحجارة على سيارة الدفاع المدني، ورشت غاز الفلفل على طاقم الإطفائية في بلدة حوارة.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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