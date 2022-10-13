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غياب "10" لاعبين عن الجولة السادسة بسبب عقوبة الإيقاف

13 أكتوبر 2022 . الساعة 17:22 بتوقيت القدس
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حكم يُشهر البطاقة الحمراء
غزة/ مؤمن الكحلوت :

تشهد منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الدرجتين الممتازة والأولى في غزة، غياب 10 لاعبين بسبب عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء أو الحصول على البطاقة الحمراء.

ويفتقد خدمات رفح لاعبه إبراهيم أبو عمير بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، ولنفس السبب يغيب لاعب خدمات النصيرات أسامة أبو قضامة، وكذلك حازم شكشك لاعب فريق اتحاد بيت حانون، وخميس اللبان لاعب فريق نادي غزة الرياضي.

 وفي دوري الدرجة الأولى، سيُحرم الشاطئ من خدمات لاعبه خالد دادر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وكذلك محمد صرصور لاعب خدمات خانيونس، ولذات السبب لن يتمكن لاعبا الأقصى عبد الرحمن جبر ومحمد جودة، من المشاركة مع فريقهما أمام خدمات البريج.

ولن يظهر أحمد عثمان مع فريقه بيت لاهيا بعد منحه البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة السابقة، وسيغيب زميله كرم البُدي بعدما أُشهرت في وجهه البطاقة الحمراء المباشرة.

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