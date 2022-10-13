فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الفجر العظيم".. عائلات مقدسية تتنافس على حجز مقعد بـ"قائمة الشرف"

أطفال الفجر العظيم.. التزام ديني ووطني لـ"رجال الحاضر وقادة المستقبل"

المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال يعلّقون إضرابهم عن الطعام

مسجد النصر.. إرث إسلامي تاريخي بزغ منه "الفجر العظيم" في نابلس

حملة "الفجر العظيم" في عيون مقدسيّة

"حماس": لا شرعية للاحتلال على "القدس" و"الأقصى"

وظائف شاغرة في شركة للصرافة والحوالات المالية بمدينة خان يونس

لتلبية نداء الفجر العظيم في الأقصى.. أهالي الضفة يتحدون قيود الاحتلال

مسيرة في الخليل غداً للتنديد بإحراق المستوطنين للقرآن

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للأكاديمي ياسر حماد من قلقيلية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

قائمة فتح تخسر انتخابات نقابة العاملين في بلدية الخليل

13 أكتوبر 2022 . الساعة 15:23 بتوقيت القدس
...
قائمة فتح تخسر انتخابات نقابلة العاملين في بلدية الخليل

خسرت قائمة "صوت الموظف" التابعة لحركة فتح في انتخابات نقابة العاملين في بلدية الخليل، وفق ما أظهرته نتائج الانتخابات التي جرت أمس الأربعاء.

وفازت قائمة "النقابة للجميع" في الانتخابات، فيما أفرزت النتائج التي أعلنت اليوم الخميس، عن فوز القائمة بـ 7 مقاعد مقابل مقعدين لقائمة "صوت الموظف" الفتحاوية.

وقائمة "النقابة للجميع هي تحالف وطني يضم مختلف الكتل والشخصيات الفلسطينية، حيث نجحت في الفوز على حساب حركة فتح.

ونقابة العاملين في بلدية الخليل تعد من أكبر النقابات على مستوى الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#بلدية الخليل #قائمة فتح تخسر انتخابات #انتخابات نقابة العاملين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة