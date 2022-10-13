قائمة فتح تخسر انتخابات نقابة العاملين في بلدية الخليل

خسرت قائمة "صوت الموظف" التابعة لحركة فتح في انتخابات نقابة العاملين في بلدية الخليل، وفق ما أظهرته نتائج الانتخابات التي جرت أمس الأربعاء.

وفازت قائمة "النقابة للجميع" في الانتخابات، فيما أفرزت النتائج التي أعلنت اليوم الخميس، عن فوز القائمة بـ 7 مقاعد مقابل مقعدين لقائمة "صوت الموظف" الفتحاوية.

وقائمة "النقابة للجميع هي تحالف وطني يضم مختلف الكتل والشخصيات الفلسطينية، حيث نجحت في الفوز على حساب حركة فتح.

ونقابة العاملين في بلدية الخليل تعد من أكبر النقابات على مستوى الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين