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للمرة الثالثة على التوالي

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للأكاديمي ياسر حماد من قلقيلية

13 أكتوبر 2022 . الساعة 12:24 بتوقيت القدس
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الأكاديمي الفلسطيني الدكتور ياسر حماد - أرشيف

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تمديد الاعتقال الإداري بحق الأكاديمي الفلسطيني الدكتور ياسر حماد من مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، لمدة ثلاثة أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال "حماد" في الثاني من آذار/ مارس الماضي، وترشح أيضاً عن قائمة "القدس موعدنا" للانتخابات التشريعية المُعطلة من قبل رئيس السلطة محمود عباس.

وخضع لعملية قسطرة قبيل اعتقاله بأيام، وتعرض للاعتقال سابقا مرات عدة، وهو شقيق المعتقل الإداري المريض عماد حمادة.

والدكتور ياسر حماد أكاديمي فلسطيني من مدينة قلقيلية أمضى في سجون الاحتلال سنوات عديدة، دون أن تنال من إرادته وعزيمته في وجه الاحتلال.

وكان ممثل قائمة "القدس موعدنا" ناجح عاصي استنكر اعتقال الاحتلال للمرشح حماد، وشدد على أن سياسة الاحتلال بحق المرشحين ونخب الشعب الفلسطيني لن تجدي نفعا ولن تدفعهم للتقاعس عن خدمة أبناء شعبهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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