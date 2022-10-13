الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الثاني

تواصل قوات الاحتلال حصار مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، وسط إغلاق للحواجز والطرق المؤدية للمدينة.



وذكرت مصادر محلية، أن "قوات الاحتلال واصلت إغلاق حاجز حوارة، وحاجز بيت فوريك، كما منعت المواطنين في منطقة المسعودية من الدخول أو الخروج منها"، مضيفة أن "جيش الاحتلال أغلق مداخل قرية صرة، كما واصل إغلاق مداخل بلدة دير شرف بالسواتر الترابية، والذي يربط نابلس بمدينتي طولكرم وجنين".



من جهتها؛ قررت لجنة الطوارئ العليا في نابلس رفع جاهزيتها، والبقاء في حالة انعقاد دائم، "تحسباً لأي طارئ، ومن أجل توفير مقومات الصمود كافّة، وتقديم الخدمات لأبناء المدينة في مختلف الظروف".



وحمّلت اللجنة حكومة الاحتلال الاسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن أي عدوان على المواطنين وممتلكاتهم"، مؤكدة "ضرورة تصليب الجبهة الداخلية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتفعيل العمل المشترك".



وشدّدت على "ضرورة تفعيل اللجان الشعبية في مختلف المناطق والأحياء، ورفع وتيرة الاستعداد، من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كل الظروف".



وناشدت جماهير الشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة، تنظيم "حملات تطوعية للمساعدة في قطف الزيتون هذا الموسم، وحمايته من قرصنة المستوطنين وجيش الاحتلال".



يُشار إلى أن مدينة نابلس شهدت، أمس الأربعاء، إضراباً عاماً وشاملاً، تلبية لدعوة مجموعات "عرين الأسود"، تضامناً مع أهالي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، الذين يواجهون حصاراً من قوات الاحتلال لليوم السادس على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين