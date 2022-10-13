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50 أسيرًا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

13 أكتوبر 2022 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

يواصل 50 أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ رفضًا لجريمة اعتقالهم الإداري المتواصلة.

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، شرع 30 أسيرًا ينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، ثمّ انضمّ إليهم في 09 أكتوبر/تشرين الأول 20 أسيرًا آخرين.

وإلى جانب إضرابهم عن الطعام، يواصل الأسرى الإداريين مقاطعة المحاكم الإسرائيلية بدرجاتها المختلفة كخطوة احتجاجية على اعتقالهم.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، فيما أصدرت منذ بداية العام الجاري نحو 1650 أمر بقرار واعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/أغسطس الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.

ويعد الاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة أشهر قابلة للتجديد مرات عديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسرى #سجون الاحتلال #اضراب عن الطعام #اعتقال اداري

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