طهران.. وفد من "حماس" يشارك في مؤتمر الوحدة الإسلامية

شارك وفد رفيع من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مؤتمر الوحدة الإسلامية الـ36 في العاصمة الإيرانية طهران، برئاسة عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د. صلاح البردويل، وعضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، وممثل الحركة في طهران الدكتور خالد القدومي.

وأجرى الوفد عدة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين وضيوف من دول أخرى على هامش المؤتمر.

وقال البردويل خلال كلمة لحركة "حماس" في المؤتمر: إن "القدس تجمعنا"، مضيفا: إن "المقاومة لن تسمح بتدنيس الأقصى".

وأضاف: إن "عوامل وحدتنا الإسلامية هي عوامل حقيقية، وعوامل فرقتنا هي عوامل مصطنعة، وأهم تلك العوامل أننا نمتلك المنهج القويم والإسلام العظيم والتاريخ والحضارة التي أشعت على كل العالم".

وأضاف: البردويل: أن "مكافاة الأمة الإسلامية كانت عبر الغدر بها واحتلال أرضها وتدنيس مقدساتها، وهذا ما يجعلنا نشعر بأن الغدر هو سمة الصهيونية وسمة دول الاستكبار في العالم".

وتابع: إن "فلسطين والقدس تجمعنا والتي تتعرض لانتهاكات لكل مقدساتها الإسلامية والمسيحية، فالعدو الصهيوني ينتهك المقدسات:، مضيفاً: "لولا ثلة من المرابطين والمرابطات ومن نساء فلسطين وأبناء فلسطين ومحاولاتهم منع المستوطنين من احتلال المسجد الأقصى لاحتلوه".

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية بخير برجالها وسلاحها وعقيدتها، وإرادتها وهي لا يمكن ان تتراجع أبدا.

وتقدم البردويل بالشكر للجمهورية الإسلامية على تقديمها الدعم المادي والمعنوي للمقاومة في فلسطين، سائلا الله أن تثمر هذه المقاومة وتكون الجمهورية الإسلامية قدوة لكل الذين يريدون دعم المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين