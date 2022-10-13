مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حماية مشدّدة من قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر صحفية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

فيديو| مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال pic.twitter.com/Ed9PAdxI6K — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 13, 2022

وشدّدت قوات الاحتلال، من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة من القدس، ومنعت من هم دون سن الخمسين عاما من دخول المسجد.

وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت فتاة على الخروج من المسجد الاقصى المبارك، كما اقتحمت المسجد القبلي في الأقصى.













المصدر / فلسطين أون لاين