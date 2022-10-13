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بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حماية مشدّدة من قوات الاحتلال

13 أكتوبر 2022 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت  مصادر صحفية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وشدّدت قوات الاحتلال، من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة من القدس، ومنعت من هم دون سن الخمسين عاما من دخول المسجد.

وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت فتاة على الخروج من المسجد الاقصى المبارك، كما اقتحمت المسجد القبلي في الأقصى.


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المصدر / فلسطين أون لاين
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#المستوطنون #القدس #اقتحام الأقصى #الاحتلال الإسرائيلي

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