هنية: نقدّر عالياً مبادرة الجزائر للمّ الشمل الفلسطيني

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، عن تقديره العالي لمبادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني.



وقال هنية وفق ما نشره الموقع الرسمي للحركة، اليوم الخميس: "نحن مرتاحون حيال لقاء الجزائر، والحوار بيننا خيّمت عليه أجواء من الإيجابية"، مشيراً إلى أن "مبادرة الجزائر تأتي في سياق مسؤوليتها القومية، وارتباطها الوجداني والتاريخي بالشعب الفلسطيني".



وأوضح هنية أن "الطاقم الجزائري الذي أدار الحوار مع الفصائل الفلسطينية منذ قرابة السنة؛ انتهج الصبر وعدم التدخل في فرض أي رؤية من أي جانب كان، فكانت النتيجة طيبة، وترتقي إلى مستوى التحديات والأخطار التي تواجه القضية الفلسطينية".



وانطلقت في الجزائر، أمس الأربعاء، الجولة الثانية والختامية من الحوار الفلسطيني الشامل الذي استمر ليومين، لبحث الورقة الجزائرية للمصالحة بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا.



ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تدير حركة "حماس" قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة رئيس السلطة محمود عباس.

المصدر / فلسطين أون لاين