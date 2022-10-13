"الطقس": أجواء خريفية معتدلة نهاراً باردة ليلاً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن أن يكون طقس فلسطين لهذه الليلة غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الخميس ستكون الأجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة المقبل سيكون بأجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهاراً وباردة ليلاً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت المقبل، سيكون بأجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلاً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين