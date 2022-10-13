فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يقتحم نابلس بعشرات الآليات العسكرية

النقد الدولي: الدين الحكومي العالمي سيصل إلى 91% خلال العام 2022

" الدباغ " يُسجل هدف جديد في الدوري البرتغالي

الصلاح يُحقق فوز كبير في دوري كرة اليد

الرياضي يطلب مبلغ كبير للموافقة على انتقال أبو عبيد لبلاطة بشكل نهائي

تأهيل حكم من غزة لقيادة مباريات كأس العالم

موسكو توجه احتجاجًا شديد اللهجة لليابان على اختبارات صواريخ "هيمارس" الأمريكية

بعد افتراسه تسعة أشخاص..  الشرطة الهندية تقتل نمرًا

حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان

برشلونة يقترب من وداع دوري أبطال أوروبا بتعادله مع إنتر ميلان

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو الاحتلال يقتحم نابلس بعشرات الآليات العسكرية

13 أكتوبر 2022 . الساعة 03:26 بتوقيت القدس
...

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مدينة نابلس من عدة محاور.

وأفادت مصادر محلية أن نحو خمسين آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس، لتأمين وصول المستوطنين لقبر يوسف.
 

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، انطلاقًا من مفترق روجيب، بتجاه المنطقة الشرقية بنابلس.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف خلال اقتحامها نابلس.
 

وتشهد محافظة نابلس العديد من الهجمات من قبل المستوطنين، وسط إجراءات عسكرية مشددة، تفرضها قوات الاحتلال بمناسبة الأعياد اليهودية تأمين اقتحام المستوطنين.
وكانت مجموعة عرين الأسود، قد توعدت الاحتلال ومستوطنيه بـ"ألم كبير وحسرة" في حال اقتحموا منطقة قبر يوسف الواقع شرق مدينة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الاحتلال #نابلس #قبر يوسف #مقاومون #عرين الأسود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة