الاحتلال يقتحم نابلس بعشرات الآليات العسكرية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مدينة نابلس من عدة محاور.

وأفادت مصادر محلية أن نحو خمسين آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس، لتأمين وصول المستوطنين لقبر يوسف.



شاهد| لحظة اقتحام المنطقة الشرقية بنابلس pic.twitter.com/RJce3uZQaJ — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 12, 2022

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، انطلاقًا من مفترق روجيب، بتجاه المنطقة الشرقية بنابلس.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال في محيط قبر يوسف خلال اقتحامها نابلس.



شاهد | مقاومون يستهدفون بالرصاص قوات الاحتلال عند مدخل مخيم بلاطة شرق نابلس خلال اقتحام قبر يوسف pic.twitter.com/aZyhyDucC7 — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 12, 2022

وتشهد محافظة نابلس العديد من الهجمات من قبل المستوطنين، وسط إجراءات عسكرية مشددة، تفرضها قوات الاحتلال بمناسبة الأعياد اليهودية تأمين اقتحام المستوطنين.

وكانت مجموعة عرين الأسود، قد توعدت الاحتلال ومستوطنيه بـ"ألم كبير وحسرة" في حال اقتحموا منطقة قبر يوسف الواقع شرق مدينة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين