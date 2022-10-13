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" الدباغ " يُسجل هدف جديد في الدوري البرتغالي

13 أكتوبر 2022 . الساعة 02:57 بتوقيت القدس
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عدي الدباغ

ساهم نجم المنتخب الوطني، عدي الدباغ، في الفوز الكبير الذي حققه فريقه آروكا على ضيفه فاماليكاو بأربعة أهداف لهدف واحد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.
واستطاع الدباغ تسجيل هدف لفريقه، رغم دخوله بديلاً، حيث سجل الهدف الرابع قبل النهاية بست دقائق من تسديدة قوية زاحفة من خارج صندوق الجزاء، ليرفع فريقه آروكا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد فاماليكاو عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
ولا يلعب الدباغ كثيراً هذا الموسم، حيث لم يلعب أكثر من 60 دقيقة خلال الجولات الـ9 الماضية، ومع ذلك كان قد ساهم بتسجيل هدف التعادل في اللقاء السابق أمام باكوس دي فيريرا.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الدباغ #اروكا

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