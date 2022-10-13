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الصلاح يُحقق فوز كبير في دوري كرة اليد

13 أكتوبر 2022 . الساعة 02:55 بتوقيت القدس
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جانب من اللقاء

حقق نادي الصلاح فوزا متوقعاً (39_20) على الرباط الرياضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من إياب دوري جوال 2022_2023 لكرة اليد في غزة، وذلك مساء الأربعاء، بصالة خلف العجلة بنادي خدمات البريج.

ظهرت أفضلية الصلاح منذ انطلاقة المباراة، وتمكن من فرض سيطرته على أجواء اللقاء بفضل فارق الخبرة والامكانيات، فسجل له بلال صباح 5 أهداف، كأفضل مسجل للصلاح في هذا الشوط، فيما كان محمد العمصي أفضل مسجل للرباط بتسجيله هدفين، لينتهي الشوط 17_7 للصلاح.

وفي الشوط الثاني زاد الصلاح من سرعته بالتسجيل من الهجمات المرتدة، وتحسن أداء لاعبي الرباط، لكن الصلاح تمكن من قطع العديد من الكرات والتسجيل عن طريق حمزة الراعي 4 أهداف، و4 أهداف أخرى لمحمد أبو قص، لينتهي الشوط الثاني 22_13 ، وبنتيجة إجمالية 39_20 للصلاح.

ورفع الصلاح رصيده للنقطة 21 في المركز الأول مؤقتا، وبقي الرباط سادسا وأخيرا بلا نقاط.

أفضل مسجل للصلاح محمد أبو قص وبلال صباح ولكل منهما (6) أهداف فيما جاء محمد العمصي أفضل مسجل للرباط بتسجيله (5) أهداف.

قاد اللقاء تحكيميا: علي الكرنز ومصطفى الحنجوري للساحة، مسجل خالد هارون ، ميقاتي علي أبو طه، مراقب حكام كمال أبو هولي، لجنة مسابقات رامي أبو زيد.

 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كرة اليد #الرباط #الصلاح

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