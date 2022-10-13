فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

" الدباغ " يُسجل هدف جديد في الدوري البرتغالي

الصلاح يُحقق فوز كبير في دوري كرة اليد

الرياضي يطلب مبلغ كبير للموافقة على انتقال أبو عبيد لبلاطة بشكل نهائي

تأهيل حكم من غزة لقيادة مباريات كأس العالم

موسكو توجه احتجاجًا شديد اللهجة لليابان على اختبارات صواريخ "هيمارس" الأمريكية

بعد افتراسه تسعة أشخاص..  الشرطة الهندية تقتل نمرًا

حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان

برشلونة يقترب من وداع دوري أبطال أوروبا بتعادله مع إنتر ميلان

احذر.. تناول هذه الأطعمة بعد شرب القهوة!

شتيوي: انتقالي لبلاطة يقرب حلم تمثيل الفدائي ولا أعلم شيء عن إعارتي للإسلامي

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الرياضي يطلب مبلغ كبير للموافقة على انتقال أبو عبيد لبلاطة بشكل نهائي

13 أكتوبر 2022 . الساعة 02:41 بتوقيت القدس
...
وائل الحلبي

وافق نادي غزة الرياضي على انتقال نجميه أحمد أبو عبيد وربحي شتيوي إلى صفوف بلاطة، بعد تلقيه عرض رسمي من إدارة الجدعان.
ووصل أبو عبيد إلى نابلس أمس الأربعاء قبل أن يعلن بلاطة عن ضم اللاعب إلى صفوفه، بناء على الورقة التي حصل عليها اللاعب من غزة الرياضي والتي تنص على ضمان مستحقات النادي المالية في العقد المبرم بين اللاعب وبلاطة.
وكشف مصدر موثوق أن إدارة غزة الرياضي طلبت من أبو عبيد مبلغ 25 ألف دولار أمريكي للموافقة على انتقاله للجدعان، خاصة وأن  النادي وضع شرطا أن يتم تلبية مستحقاته المالية قبل مشاركة اللاعب في أي مباراة مع فريقه الجديد.
وأكد المصدر أن إدارة غزة الرياضي أبلغت اللاعب بمطالبها المالية بعد وصوله، حيث ينتظر زميله ربحي شتيوي الوصول للضفة لمعرفة المبلغ الذي سيطلبه العميد للموافقة على الانتقال لبلاطة.
وحصل بلاطة على موافقة اتحاد كرة القدم لقيد اللاعبين القادمين من غزة بشكل استثنائي، خاصة وأنه أبلغ الاتحاد قبل فترة طويلة من رغبته في ضم لاعبين من الدوري الغزي.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اتحاد كرة القدم #نادي غزة الرياضي #ربحي شتيوي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة