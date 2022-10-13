الرياضي يطلب مبلغ كبير للموافقة على انتقال أبو عبيد لبلاطة بشكل نهائي

وائل الحلبي

وافق نادي غزة الرياضي على انتقال نجميه أحمد أبو عبيد وربحي شتيوي إلى صفوف بلاطة، بعد تلقيه عرض رسمي من إدارة الجدعان.

ووصل أبو عبيد إلى نابلس أمس الأربعاء قبل أن يعلن بلاطة عن ضم اللاعب إلى صفوفه، بناء على الورقة التي حصل عليها اللاعب من غزة الرياضي والتي تنص على ضمان مستحقات النادي المالية في العقد المبرم بين اللاعب وبلاطة.

وكشف مصدر موثوق أن إدارة غزة الرياضي طلبت من أبو عبيد مبلغ 25 ألف دولار أمريكي للموافقة على انتقاله للجدعان، خاصة وأن النادي وضع شرطا أن يتم تلبية مستحقاته المالية قبل مشاركة اللاعب في أي مباراة مع فريقه الجديد.

وأكد المصدر أن إدارة غزة الرياضي أبلغت اللاعب بمطالبها المالية بعد وصوله، حيث ينتظر زميله ربحي شتيوي الوصول للضفة لمعرفة المبلغ الذي سيطلبه العميد للموافقة على الانتقال لبلاطة.

وحصل بلاطة على موافقة اتحاد كرة القدم لقيد اللاعبين القادمين من غزة بشكل استثنائي، خاصة وأنه أبلغ الاتحاد قبل فترة طويلة من رغبته في ضم لاعبين من الدوري الغزي.

المصدر / فلسطين أون لاين