فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

" الدباغ " يُسجل هدف جديد في الدوري البرتغالي

الصلاح يُحقق فوز كبير في دوري كرة اليد

الرياضي يطلب مبلغ كبير للموافقة على انتقال أبو عبيد لبلاطة بشكل نهائي

تأهيل حكم من غزة لقيادة مباريات كأس العالم

موسكو توجه احتجاجًا شديد اللهجة لليابان على اختبارات صواريخ "هيمارس" الأمريكية

بعد افتراسه تسعة أشخاص..  الشرطة الهندية تقتل نمرًا

حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان

برشلونة يقترب من وداع دوري أبطال أوروبا بتعادله مع إنتر ميلان

احذر.. تناول هذه الأطعمة بعد شرب القهوة!

شتيوي: انتقالي لبلاطة يقرب حلم تمثيل الفدائي ولا أعلم شيء عن إعارتي للإسلامي

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

تأهيل حكم من غزة لقيادة مباريات كأس العالم

13 أكتوبر 2022 . الساعة 02:35 بتوقيت القدس
...
أبو شهلا الثاني من اليسار
غزة / مؤمن الكحلوت:

يغادر الحكم الدولي محمد أبو شهلا قطاع غزة اليوم الخميس، عبر رفح البري، للمشاركة في الجزء الرابع من دورة "حكام المستقبل لقيادة مباريات كأس العالم" التي يُشرف عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتقام في الأكاديمية التابعة له في ماليزيا.

واجتاز الحكم أبو شهلا رفقة زميله خالد الشيخ خليل، الأجزاء الـ3 السابقة من الدورة، والتي امتدت على مدار السنوات الماضية، حيث خضعا لاختبارات نظرية وعملية، وفي حال اجتياز أبو شهلا للجزء الرابع سيتم تخرجه من الأكاديمية، على أن يتم تأهيله ليكون من ضمن حكام النخبة في قارة آسيا مستقبلاً، بينما لم تضح الرؤية بمغادرة زميله الشيخ خليل معه من عدمه.

وتعلم الحكمان أبو شهلا والشيخ خليل خلال المحاضرات في الأجزاء السابقة العديد من المهارات الخاصة، التي من شأنها تطوير الحكم، ومنها كيفية التعامل مع تقنية الفيديو "var" وتهيئة الحكم للمباراة ذهنياً، كما وشاركا في دورات علم النفس واللياقة البدنية.

ويشرف على الدورة عدد من خبراء التحكيم في العالم، ومنهم من قاد مباريات كأس العالم في السابق.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#أبو شهلا #كأس العالم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة