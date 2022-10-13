تأهيل حكم من غزة لقيادة مباريات كأس العالم

غزة / مؤمن الكحلوت:

يغادر الحكم الدولي محمد أبو شهلا قطاع غزة اليوم الخميس، عبر رفح البري، للمشاركة في الجزء الرابع من دورة "حكام المستقبل لقيادة مباريات كأس العالم" التي يُشرف عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتقام في الأكاديمية التابعة له في ماليزيا.

واجتاز الحكم أبو شهلا رفقة زميله خالد الشيخ خليل، الأجزاء الـ3 السابقة من الدورة، والتي امتدت على مدار السنوات الماضية، حيث خضعا لاختبارات نظرية وعملية، وفي حال اجتياز أبو شهلا للجزء الرابع سيتم تخرجه من الأكاديمية، على أن يتم تأهيله ليكون من ضمن حكام النخبة في قارة آسيا مستقبلاً، بينما لم تضح الرؤية بمغادرة زميله الشيخ خليل معه من عدمه.

وتعلم الحكمان أبو شهلا والشيخ خليل خلال المحاضرات في الأجزاء السابقة العديد من المهارات الخاصة، التي من شأنها تطوير الحكم، ومنها كيفية التعامل مع تقنية الفيديو "var" وتهيئة الحكم للمباراة ذهنياً، كما وشاركا في دورات علم النفس واللياقة البدنية.

ويشرف على الدورة عدد من خبراء التحكيم في العالم، ومنهم من قاد مباريات كأس العالم في السابق.