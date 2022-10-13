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شتيوي: انتقالي لبلاطة يقرب حلم تمثيل الفدائي ولا أعلم شيء عن إعارتي للإسلامي

13 أكتوبر 2022 . الساعة 00:22 بتوقيت القدس
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وائل الحلبي

أكد ربحي شتيوي لاعب غزة الرياضي أنه توصل لاتفاق مع مركز بلاطة للانتقال إلى صفوفه فور وصوله إلى الضفة الغربية، حيث من المتوقع أن يصلها خلال الأسبوع القادم.
وقال شتيوي لـ:"فلسطين" إن اتفاقه مع بلاطة ينص على اللعب مع الفريق وأنه لا يعلم أي شيء بخصوص اعارته إلى إسلامي قلقيلية، بعد أن يتم تسجيله على قيود الجدعان.
وكان جمال الطيراوي رئيس نادي بلاطة أكد في وقت سابق أن ناديه تعاقد مع ستة لاعبين من غزة، حيث وصل منهم لاعبان هما عبد الرحمن وشاح وأحمد أبو عبيد فيما لا زال أربعة أخرين ينتظرون صدور تصاريحهم خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف شتيوي أن اللعب في الدوري المحترفين سيكون فرصة قوية لتحقيق حلم الانضمام للمنتخب الوطني، متمنياً أن تكتمل الأمور دون أي معوقات وخوض التجربة في صفوف الجدعان.
وأبدى صانع ألعاب غزة الرياضي سعادته الكبيرة بهذا الاتفاق خاصة وأن انتقاله سيكون لأحد أكبر الأندية في الضفة ويملك قاعدة جماهيرية عريقة سيكون لها دور هام في تحقيق الفريق لأفضل النتائج.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة الرياضي #الفدائي #جمال الطهراوي #ربحي شتيوي

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