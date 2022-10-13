"مرداوي" يدعو الكل الفلسطيني لنصرة الأقصى والمحاصرين بمخيم شعفاط

دعا القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي الفلسطينيين كافة إلى التحرك لنصرة الأقصى والمحاصرين في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وشدد على ضرورة تقديم العون المادي والمعنوي لأهلنا في شعفاط، وتنظيم وقفات تضامنية معهم، مؤكدًا أن حركة حماس لن تدخر جهدًا في مساندة أهلنا في المخيم.

وقال: "نرفع القبعة احترامًا وتقديرًا لمخيم شعفاط وأهله المقاومين، وعلى باقي محافظات الضفة أن تحذو حذو الحواضن الشعبية، وتساند مخيم شعفاط".

وأكد على ضرورة أن تمتد المقاومة وحالة الاشتباك من شمالي الضفة إلى وسطها وجنوبيها، ولا خيار للشعب الفلسطيني إلا أن يكسر سياسات الاحتلال بالمقاومة.

وأشار إلى أن حجم معلومات الاحتلال عن الشبان المقاوم محدودة، وهذا ما يجعله متخبطًا.

وأردف: "أهلنا في الداخل المحتل كانوا رهانًا قويًا في سيف القدس، ونراهن عليهم في كسر حصار شعفاط".

وشهدت مدينة القدس المحتلة اليوم الأربعاء، نفير عام وموجة غضب رفضاً لحصار مخيم شعفاط والتضييق على المواطنين.

ويواصل المقاومون استهداف قوات الاحتلال بإطلاق النار في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وتستمر مواجهات عنيفة بين الشبان الثائر وقوات الاحتلال، استشهد خلالها الشاب أسامة عدوي في الخليل، وأصيب العشرات بينهم حالات حرجة.

المصدر / فلسطين أون لاين