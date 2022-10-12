بلدية رفح تخصص قطعتي أرض لإنشاء مدارس

كشف رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي عن تخصيص البلدية قطعتي أرض لغرض إنشاء مدارس في حي الحشاش شمالي المدينة وحي السلام جنوبي المدينة، موضحًا أنه تم تسليم القطع المخصصة للجهات المختصة لمباشرة أعمال الإنشاء؛ لخدمة السكان وتقريب المسافات على الطلاب.

جاء ذلك خلال لقاء جماهيري نظمته البلدية مع شيوخ وشباب عشائر قبلية الترابين، مساء اليوم، في مقر جمعية عشائر الترابين بحي تل السلطان غربي المدينة، ضمن سلسلة لقاءات مع عوائل وأهالي المدينة، بمشاركة نائب رئيس بلدية رفح أ. محمد دهليز وعضو المجلس البلدي أ. ياسر برهوم وعدد من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام العاملة بالبلدية.

واستعرض الصوفي أبرز إنجازات البلدية خلال الأشهر الماضية على صعيد تطوير البنية التحتية والطرقات بالمدينة، مجددًا التزام البلدية بتفعيل المشاركة المجتمعية وإشراك كافة شرائح المجتمع في رسم السياسات العامة للمدينة وتحديد أولويات المشاريع وصياغة الخطة الاستراتيجية للمدينة.

وأكد أن البلدية تتواصل بشكل مستمر مع كافة المؤسسات الخدماتية الأساسية في المدينة لتحديد الاحتياجات لكل حي على حِدَةٍ وتخصيص المرافق اللازمة، مردفًا:" تم تحديد عدة أحياء بحاجة لإنشاء مدارس ومنها حي الحشاش وحي السلام وتم تخصيص قطع أراضي لصالح إنشاء تلك المدارس ومن المنتظر البدء بأعمال تشييد تلك المدارس خلال الفترة القليلة القادمة بخلاف مدرسة أوشكت على الانتهاء من أعمال البناء بها بحي السلام".

وبين الصوفي أن البلدية تحرص على توزيع المشاريع على كافة أحياء المدينة، معقبًا:" يتم تقديم عدة مشاريع للجهات الممولة ويبقى للجهة الممولة الحق في اختيار المشروع الذي ترغب بتمويله وفق سياستها وعدد المستفيدين من المشروع".

بدوره، شكر رئيس جمعية الترابين أ. محمد فتحي الصوفي بلدية رفح على المبادرة الكريمة واللقاء المباشر مع المواطنين لاطلاعهم على صورة العمل داخل أروقة البلدية مما يعزز الشراكة المجتمعية في المدينة، ويضع المواطن أمام مسؤولياته وواجباته ويتيح له الفرصة لعرض استفساراته بشكل مباشر على صناع القرار بالبلدية.

وفي ختام اللقاء تم فتح باب النقاش والأسئلة للحضور مع رئيس البلدية ومدراء الدوائر للإجابة على التساؤلات المتعلقة بعمل البلدية والمشاريع التي جرى تنفيذها والمشاريع المدرجة في الخطة الاستراتيجية للمدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين