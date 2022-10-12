ماذا تضمنت بنود اتفاق الجزائر؟

أكدت مصادر مطلعة على الحوار الوطني، والذي تستضيفه العاصمة الجزائرية أن الفصائل المشاركة في الحوار تعكف حاليًا على إعداد الصياغة النهائية للوثيقة الجزائرية الخاصة بإتمام الاتفاق الوطني.

وأشارت المصادر لوكالة "صفا" أن جلستين للحوار عقدت إحداهما اليوم الأربعاء وستعقد الثانية غدًا الخميس من أجل الوصول إلى جملة من القرارات.

وبحسب المصادر، فإنه جرى الاتفاق على انتخابات مجلس وطني جديد ومجلس تشريعي ورئاسة في مدة أقصاها عام من الآن.

كما قررت الأطراف المشاركة في الحوار الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية في مدة أقصاها عام؛ ومن أبرز مهامها تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال والاستيطان.

كما شملت المباحثات إلزام الحكومة بالقرارات الدولية المؤيدة لشعبنا والتزام الفصائل بوثيقة الوفاق الوطني والتأكيد على الشراكة الوطنية.

ودعت الفصائل المشاركة في الحوار إلى ضرورة مشاركة جميع الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتأكيد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال.

ومن المقرر غداً الخميس إتمام حفل توقيع الإعلان الجزائري الذي يرعاه الرئيس عبد الحميد تبّون الذي حضر الجلسة الأخيرة من الحوارات.

وخلال الأيام الماضية أعلنت فصائل فلسطينية وصول وفود منها إلى الجزائر للمشاركة في حوار شامل بينها؛ لمحاولة إنهاء الانقسام المستمر منذ أكثر من 15 سنة.

وقبل أيام، وصل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى الجزائر على رأس وفد من قيادة الحركة للمشاركة في اللقاءات الوطنية، بدعوة من الرئيس الجزائري.

وتطرح الجزائر الورقة بعد أن استمعت إلى آراء ممثلي الفصائل بشأن سُبل إنهاء الانقسام، حيث بدأ مسؤولون جزائريون في يناير الماضي لقاءات منفردة مع قيادات من الفصائل.

المصدر / صفا