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تمديد العصيان في مخيم شعفاط ودعوات لأكبر دعم جماهيري

12 أكتوبر 2022 . الساعة 21:13 بتوقيت القدس
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جانب من الإضراب الشامل في مخيم شعفاط

أكد أهالي مخيم شعفاط استمرار العصيان المدني السلمي والاعتصامات حتى انهاء عدوان الاحتلال على المخيم الواقع شمال شرقي القدس المحتلة.

وطالب الأهالي في اجتماع مساء اليوم الأربعاء، العمال بعدم الخروج إلى العمل، وتمديد الإضراب في جميع المحال التجارية عدا الصيدليات والمخابز والمواد التموينية.

ودعوا لاستمرار إضراب المداس في المخيم، كما دعوا جماهير شعبنا في المحافظات كافة لدعم نضالهم.

وحثت الفلسطينيين في الداخل المحتل إلى التحرك والضغط على حكومة الاحتلال حتى رفع الظلم عن المقدسيين عامة وأهالي مخيم شعفاط وعناتا خاصة.

وتعطلت اليوم مناحي الحياة المختلفة في مخيم شعفاط استجابة لدعوة العصيان، فيما تجوب مسيرات جماهيرية منددة بالحصار المستمر على المخيم لليوم الخامس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال #الضفة #مخيم شعفاط

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