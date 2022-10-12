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اجتماع مصيري لإدارة غزة الرياضي مع المزين

12 أكتوبر 2022 . الساعة 20:42 بتوقيت القدس
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غزة/وائل الحلبي:

يعقد مجلس إدارة نادي غزة الرياضي اجتماعا ظهر غد الخميس مع الكابتن محمود المزين المدير الفني للفريق، لمناقشة الاستقالة التي قدمها عقب الخسارة من خدمات النصيرات في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

ويسعى غزة الرياضي للحفاظ على استقرار الجهاز الفني وإقناع المزين بالتراجع عن الاستقالة ومواصلة مشواره مع الفريق، الأمر الذي يرفضه المزين في ظل حالة عدم الانضباط من اللاعبين إلى جانب الرحيل المحتمل لبعض لاعبي الفريق خلال الأيام وعدم توفر البدائل.

ومن المتوقع أن يواصل المزين مشواره مع غزة الرياضي في مباراته القادمة أمام شباب جباليا، إلا أنها ستكون مباراة مفصلية في استمراره مع الفريق من عدمه.

وعانى غزة الرياضي من رحيل العديد من لاعبيه قبل بداية الموسم مثل إسماعيل المدهون وثائر أبو عبيدة وعمر حمد إلى جانب غياب الثلاثي أحمد أبو عبيد وتوفيق البيك وعمرو رزق عن مبارياته الثلاثة الأولى في بطولة الدوري.

ويشترط المزين ضبط الأمور بشكل أكبر من جانب إدارة النادي على الفريق ولاعبيه للبقاء معه، إلى جانب الاتفاق على تعزيز صفوف الفريق خلال مرحلة الانتقالات الشتوية بعدد من اللاعبين البارزين حال استمر حتى ذلك الوقت.

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#غزة الرياضي #دوري غزة #محمود المزين

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