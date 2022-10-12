أندية الممتازة والأولى تصدر بيانا عقب اجتماعها

غزة/وائل الحلبي:

دعت أندية دوري الدرجتين الممتازة والأولى المجلس الأعلى للشباب والرياضة وشركة "ooredoo"، لسرعة صرف المستحقات المالية والتي كان من المقرر صرفها قبل بداية الموسم.

وقالت الأندية في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن الأزمة المالية التي تمر بها الأندية جعلتها غير قادرة على تسديد مستحقات اللاعبين، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على استمرارية النشاط الرياضي في غزة.

ووصفت الأندية ما تعانيه في الفترة الحالية بـ"الكارثة" حيث إن العديد منها أصبح مهددا بالإغلاق، فيما ستكون مئات العائلات مهددة بفقدان مصدر رزقها الوحيد حال تجميد النشاط الرياضي وتسريح اللاعبين.

وأكدت الأندية عقب اجتماعها بنادي خدمات رفح أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة وصرف المنحة المقررة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فيما طالبت أندية الممتازة بضرورة صرف شركة "ooredoo" راعية البطولة بسرعة صرف نصيب الأندية من الرعاية.

وناشدت الأندية في ختام بيانها أن يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه الرياضة الفلسطينية.