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حماس تنعى الشهيد عدوي وتدعو للتصعيد بكل السبل حتى رحيل الاحتلال

12 أكتوبر 2022 . الساعة 19:51 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهيدها أسامة عدوي، الذي ارتقى عصر اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيان النعي "نزف شهيدنا المجاهد أسامة محمود عدوي (١٨ عاماً) الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال المواجهات اليوم".

وحيت سواعد الأبطال المشتبكين مع الاحتلال في مخيم العرّوب، والخليل، وبيت لحم، ورام الله، والبيرة، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، دعماً وإسناداً لمخيم شعفاط، والمحاصرين في القدس، ودفاعاً عن المسجدين الأقصى والإبراهيمي.

كما حيت الجماهير التي انتفضت في مختلف المدن، واشتبكت مع الاحتلال في كل المحاور نصرةً للقدس والمسجد الأقصى المبارك.

ودعت حماس جماهير شعبنا وشبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية إلى التصعيد ضد الاحتلال في كل مكان، وبكل السبل المتاحة حتى يرحل عن أرضنا ومقدساتنا، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

واندلعت مواجهات واسعة مع قوات الاحتلال منذ ساعات صباح اليوم في العديد من المحاور المشتعلة حتى الآن في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط دعوات فلسطينية لمزيد من الفعاليات المنددة بعدوان الاحتلال وممارساته في القدس والضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الضفة #مخيم شعفاط #محمود عدوي

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