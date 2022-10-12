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"الفجر العظيم".. ملف يُنشر غدًا في صحيفة فلسطين

12 أكتوبر 2022 . الساعة 19:13 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين:

تنشر صحيفة فلسطين غدًا الخميس ملف "الفجر العظيم" الذي يسلط الضوء على حملة "الفجر العظيم"، التي تشهد مشاركة واسعة لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، ومساجد الضفة الغربية رغم قيود الاحتلال، في ظل المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى، والاقتحامات المتصاعدة، ومساعي التهويد.

وهذا هو الملف الثامن ضمن سلسلة ملفات صحفية تنشرها صحيفة فلسطين، تتناول واقع القدس المحتلة.

وركز أول الملفات المعنون بـ"الحفريات جريمة صامتة"، على واقع حفريات الاحتلال الإسرائيلي أسفل مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وتاريخها، ومخاطرها، وأهدافها.

أما الملف الثاني فسلط الضوء على واقع حارات القدس المحتلة وأهميتها التاريخية، وعمقها الوطني الفلسطيني، وسرد الملف الثالث حكايات المرابطات في المسجد الأقصى المبارك، وبسالتهن في مواجهة الاحتلال، وجرائمه، وفي مقدمتها: اقتحامات المسجد الأقصى، والقتل والاعتقال والإبعاد، وسلط الملف الرابع الضوء على الواقع الاقتصادي في مدينة القدس المحتلة وسياسات الاحتلال الرامية للتضييق اقتصاديًّا على المقدسيين بهدف تهجيرهم.

وركز الملف الخامس: "القدس.. في مواجهة الأسرلة" على سياسات الاحتلال لـ"أسرلة التعليم" في القدس المحتلة، وتحريف المنهاج الفلسطيني، لضرب القيم الوطنية الفلسطينية، وفرض رواية إسرائيلية مزيفة، أما الملف السادس المعنون بـ"هذا زماني ومكاني"، فقد سلط الضوء على طوفان اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، الرامية إلى هدمه وإقامة الهيكل المزعوم مكانه، وبسالة المرابطين في التصدي للاقتحامات.

وتناول الملف السابع "يدنا يدكم ومصيرنا مصيركم" الدور المحوري لأهل الداخل المحتل تجاه المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وتتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة القدس، سعيًا منه لتهويدها، واختلاق تاريخ مزيف يربطه بها، ولا سيما بعد إعلانها "عاصمة" مزعومة لـ(إسرائيل) على لسان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017.

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#صحيفة فلسطين #القدس #الفجر العظيم

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