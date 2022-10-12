الأسبوع القادم.. أربعة لاعبين ينتظرون تصاريح دخولهم للضفة الغربية

غزة/وائل الحلبي:

من المقرر أن يغادر أربعة لاعبين من قطاع غزة تجاه الضفة الغربية، خلال الأسبوع القادم للانضمام لصفوف مركز بلاطة الذي ضم اليوم لاعبان من غزة.

وكان بلاطة أعلن ضم الثنائي عبد الرحمن وشاح وأحمد أبو عبيد فور وصولهما للضفة ظهر اليوم الأربعاء.

وقال جمال الطيراوي رئيس نادي بلاطة إنه ينتظر وصول أربعة لاعبين أخرين من غزة خلال الأسبوع القادم، مبينا أن ناديه اقترب من انهاء اجراءات تصاريح اللاعبين.

وأشار الطيراوي أن اللاعبين الأربعة حازم أبو شنب الظهير الأيسر للشاطئ ومحمد شبير "ويكا" مهاجم أهلي غزة والحارس عبد الرحمن العروقي لاعب الصداقة، إلى جانب ربحي شتيوي صانع ألعاب غزة الرياضي.

وأوضح الطيراوي أن شتيوي سيلعب لفريق إسلامي قلقيلية على سبيل الإعارة بعد تسجيله على قيود بلاطة.