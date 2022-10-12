الدناني: حرصُنا مستمر لتنشر مجلة بحوث أفكار الباحثين العرب

أكد رئيس تحرير مجلة بحوث العلمية المحكمة أ.د عبد الملك الدناني، اليوم الأربعاء، أن الإصدار الجديد للمجلة (السادس والأربعين) يمثل قفزة علمية جديدة في مسيرة المجلة التي صدر العدد الأول منها شهر يونيو لعام 2014 لتبدأ في الربع الأول من العام التاسع لها مثبتة أركانها بين مئات المجلات العلمية العربية.

وأشاد الدناني بفريق عمل المجلة الذي يقف وراء الإصدار في أصعب الظروف والمعطيات، لافتاً إلى أن نهجاً جديداً تتم مناقشته مع مجلس إدارة المركز والهيئة العلمية سينتج أفاقاً جديدة في القريب العاجل.

وبارك للباحثين الناشرين إنجازهم لهذه الدراسات العلمية المهمة، قائلاً "سنظل حريصين على نشر نتاج الباحثين والمفكرين العرب في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية، بهدف تعميم المعرفة العلمية في أوساط الباحثين العرب".

وقال الدناني "حرصنا في هذا العدد كسابقه من الأعداد أن يكون النشر لمنتجات فكرية عالية الجودة تمس قضايا اجتماعية مهمة في المجتمع وتضع لها حلولاً ومقترحات من بنات أفكار الباحثين العرب".

وأشار إلى أن الدراسة الأول في هذا العدد هدفت إلى التعرف على دور برامج التواصل الاجتماعي في الترويج لثقافات وقيم قد لا تتناسب مع الثوابت والمعتقدات الإسلامية، التي أصبحت تشكل واقعاً خطيراً ومفروضاً على أفراد المجتمعات، لاسيما فئة الشباب. كما سعت إلى التعرف على مدى ونوعية التأثير الذي أحدثته البرامج الاجتماعية على القيم والثوابت، والقيم الأكثر استهدافاً وتأثراً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وهدفت الدراسة الثانية إلى التعرّف على أثر استخدام برنامج تدريسي قائم على المصاحبات اللغوية في تدريس المفاهيم النحوية والبلاغية للدفعة 36 من الطلبة المرشحين في كلية الشرطة بأبوظبي.

وهدفت الدراسة الثالثة إلى التعرف على الدور الذي يقوم به الإعلام الجديد في تشكيل الوعي للجمهور المصري. والتعرف على طبيعة الاتجاهات المتشكلة لدي الجمهور وتحفيزه حول التنمية الاقتصادية ومدي ارتباطها بالإعلام الجديد المتمثل في مواقع التواصل الاجتماعية.

وهدفت الدراسة الرابعة إلى الكشف عن دور وسائل الإعلام الجديد في تشكيل صورة منظمات المجتمع المدني في مصر بكافة أشكالها، وإلى تسليط الضوء على الأدوار التي تقوم بها تلك الوسائل تجاه المنظمات وتأثيرها في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري وآرائه نحو تلك المنظمات.

وجاءت الدراسة الخامسة بعنوان: "واقع المشاهدة بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي - التلفزيون واليوتيوب أزمة إنتاج أم أزمة مشاهدة". وهدفت الدراسة إلى استعادة ما فُقد من مشاهدي التلفزيون. وطرح برامج تلفزيونية بأشكال جديدة. وتنشيط عنصر التفاعلية في البرامج التلفزيونية.

المصدر / فلسطين أون لاين