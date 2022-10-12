قرار رونالدو بعد اتهامه رسمياً في واقعة "الهاتف"

قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الطعن على اتهام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم له بشأن واقعة قيامه بإلقاء هاتف محمول من يد مشجع مراهق.

وتعود الواقعة إلى الموسم الماضي، عندما كان كريستيانو يسير في طريقه إلى غرفة تبديل الملابس عقب هزيمة فريقه في الدوري الإنجليزي، وقام بإلقاء هاتف محمول من يد مشجع لإيفرتون يبلغ من العمر 14 عاماً.

ومنذ أسابيع اتهم الاتحاد الإنجليزي اللاعب بارتكاب "سلوك غير لائق"، وقد يتعرض "الدون" إلى عقوبة حال المضي قدماً في هذه التهمة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وكان أمام كريستيانو حتى الإثنين، للرد على الاتهام، وأكد مدربه إريك تين هاغ أنه ناقش الأمر مع اللاعب وأنه لن يقبل بهذا الاتهام.

وقال المدرب الهولندي: "تحدثت مع رونالدو حول الأمر، لن يقبل بهذا الاتهام" رسمياً، وذلك في مؤتمر صحافي عشيه المباراة التي يخوضها مانشستر يونايتد وأومونيا نيقوسيا القبرصي في الدوري الأوروبي غداً الخميس.

المصدر / وكالات